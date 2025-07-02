Звезда «Реальных пацанов» купила квартиру в Перми

Актриса Валентина Мазунина рассказала о покупке квартиры в Перми

Звезда сериала «Реальные пацаны», актриса Валентина Мазунина, купила квартиру в Перми. Об этом артистка рассказала в беседе с порталом 59.RU.

Мазунина давно живет в столице и призналась, что приобрела недвижимость для родителей. Они сейчас живут не в столице региона, а в городе Верещагино, где родилась и выросла актриса. По словам Валентины, она неоднократно предлагала родителям переехать в Москву, но они отказались из-за насыщенной жизни на родине.

«Вот я купила квартиру в Перми. Я понимаю, что пусть она будет, если вдруг какие-то вопросы по здоровью, здесь сестра у меня живет. Это родителям. Это такая у нас помощь. А так — я не смогу вырвать их из интересной жизни», — поделилась Мазунина.

Ранее родители актрисы и телерадиоведущей Аллы Довлатовой подарили ее дочери квартиру в элитном жилом комплексе. Речь идет о двухкомнатной квартире в новостройке площадью 60 квадратных метров. Ее стоимость оценивают примерно в 56 миллионов рублей.