Раскрыт механизм опасного для детей последствия коронавируса

Ученые Медицинского центра Маунт-Синай раскрыли механизм редкого, но смертельно опасного последствия коронавируса у детей, которое известно как мультисистемный воспалительный синдром или MIS-C. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Исследователи проанализировали РНК, выделенную из образцов крови пациентов с COVID-19. Они обнаружили, что у детей с MIS-C подавляются специфические клетки иммунной системы, борющиеся с инфекциями, и это связано с устойчивым воспалительным ответом при коронавирусе. MIS-C характеризуется лихорадкой, болью и воспалением многих органов, включая сердце, легкие, почки, кожу, глаза или желудочно-кишечный тракт.

С начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 2600 случаев MIS-C. Хотя в качестве основной причины предполагалось аутоиммунное заболевание, конкретные гены, пути и типы клеток, задействованные при этом состоянии, остаются неизвестными.

Ученые определили генные сети, участвующие в MIS-C. Они выяснили, что происходит подавление двух типов иммунных клеток: естественных киллеров (NK) и Т-клеток CD8+. Предыдущие исследования показали, что когда CD8+ постоянно подвергаются воздействию патогенов, они входят в состояние «истощения», что приводит к потере их эффективности и способности к размножению. Это потенциально ослабляет иммунный ответ. Увеличение количества NK-клеток также связано с истощением Т-клеток CD8+.