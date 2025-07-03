На имущество главы отдела архитектурно-строительного надзора Минобороны наложили арест

Суд наложил арест на имущество главы стройнадзора Минобороны Кожевникова

Суд наложил арест на имущество главы стройнадзора Минобороны Юрия Кожевникова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета России.

Он обвиняется по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год между государственным заказчиком и коммерческими организациями были заключены контракты на строительство объектов в Калининградской области. Кожевников получил взятку в виде денег и иного имущества за выдачу заключений о соответствии требованиям и разрешений ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

В результате условия контрактов выполнены не были и причинен ущерб в особо крупном размере. Следователи для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий наложили арест на земельные участки, принадлежащие Кожевникову.

Ранее сообщалось, что главу отдела государственного архитектурно-строительного надзора обвинили в коррупции.