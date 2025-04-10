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15:46, 10 апреля 2025Силовые структуры

Главу отдела государственного архитектурно-строительного надзора обвинили в коррупции

СК предъявил обвинение главе отдела архитектурно-строительного надзора
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи предъявили обвинение в коррупции начальнику отдела государственного архитектурно-строительного надзора Юрию Кожевникову. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Кожевников проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Его отправили под домашний арест.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы Кожевников получил взятку в виде денег и иного имущества за выдачу заключений о соответствии требованиям и разрешений ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Ранее в Москве правоохранители задержали бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота.

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