Задержан бывший замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота

В Москве правоохранители задержали экс-замглавы управления Росморречфлота

В Москве правоохранители задержали бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Он арестован. По данным РИА Новости, речь идет о Леониде Новикове.

По версии следствия, в июле 2019 года Новиков получил от учредителя одной из коммерческих компаний взятку в виде машино-места стоимостью 500 тысяч рублей и квартиры стоимостью 8 миллионов рублей. Взамен он пообещал оказывать общее покровительство и попустительство при утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, подготовленных организацией.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми Антона Виноградова по делу о взятке.