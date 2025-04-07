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12:20, 7 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего вице-премьера российского региона арестовали по делу о взятке

В Москве суд арестовал бывшего вице-премьера Коми Виноградова по делу о взятке
Варвара Митина (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми Антона Виноградова по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Виноградов будет под стражей месяц и 30 суток. Защита бывшего чиновника просила о другой мере пресечения, но им было отказано. Мужчина проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ.

О задержании Виноградова стало известно 4 апреля. Дело связано с периодом его работы в Коми, где он курировал развитие государственно-частного партнерства и отвечал за взаимодействие с крупным бизнесом.

В мае 2023 года Виноградов стал заместителем председателя правительства Коми. В июле 2024 года глава республики Владимир Уйба предложил Государственному совету региона согласовать Виноградова на должность первого заместителя председателя правительства, но депутаты отказались это сделать. Уйба все равно повысил мужчину собственным распоряжением.

13 января 2025 года обвиняемый получил выговор от врио главы Коми Ростислава Гольдштейна. После Виноградов был освобожден от должности.

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