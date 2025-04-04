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15:23, 4 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала экс-вице-премьера российского региона по делу о взятке

В Москве задержали экс-вице-премьера Коми Виноградова по делу о взятке
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Антон Виноградов

Антон Виноградов. Кадр: Телекомпания АТВ / YouTube

В Москве ФСБ задержала экс-вице-премьера республики Коми Антона Виноградова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, одного из руководителей российского региона задержали в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о взятке. Виноградов проживал в Москве с момента ухода в отставку, с февраля 2022 года.

Следствие отмечает, что расследование связано с периодом его работы в Коми, где он курировал развитие государственно-частного партнерства и отвечал за взаимодействие с крупным бизнесом.

Ранее в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону поступили материалы уголовного дела о коррупции, по которому проходит бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев.

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