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14:40, 4 апреля 2025Силовые структуры

Дело бывшего замгубернатора российского региона о коррупции поступило в суд

В суд поступило дело о взятке экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону поступили материалы уголовного дела о коррупции, по которому проходит бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев. Об этом сообщает ТАСС.

Ему вменяется две статьи 290 («Получение взятки») и 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ. Слушания по делу пока не назначены.

По данным следствия, чиновник намеревался получить 100 миллионов рублей от подрядчика — это три процента от стоимости контракта. При получении первого транша в размере 27 миллионов рублей Кушнарева задержали в ноябре 2024 года. Также ему вменяется незаконное приобретение огнестрельного пистолета марки «Кольт» и патронов к нему.

Кушнарев вошел в состав правительства Ростовской области в 2010 году, а спустя четыре года возглавил министерство транспорта региона. С 2016 по 2019 год руководил администрацией Ростова-на-Дону, позже занял пост председателя совета директоров Региональной корпорации развития.

В 2021 году его избрали депутатом Госдумы, где он стал членом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В конце мая полномочия Кушнарева досрочно прекратили, затем он вернулся в Минтранс Ростовской области.

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