Взятку в деле бывшего замгубернатора российского региона оценили в 100 миллионов рублей

ТАСС: Сумма взятки экс-замглавы Ростовской области Кушнареву составляет ₽100 млн

Сумма взятки бывшему замглавы Ростовской области Виталию Кушнареву достигает почти 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Кушнарева задержали при получении первого транша в размере 27 миллионов рублей. При этом подрядчик намеревался передать ему три процента от стоимости контракта, что равно 93 миллионам рублей. Еще два миллиона рублей Кушнарев должен был получать ежемесячно.

Его задержали в ноябре 2024 года с поличным.

Кушнарев вошел в состав правительства Ростовской области в 2010 году, а спустя четыре года возглавил министерство транспорта региона. С 2016 по 2019 год руководил администрацией Ростова-на-Дону, позже занял пост председателя совета директоров Региональной корпорации развития.

В 2021 году его избрали депутатом Госдумы, где он стал членом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В конце мая полномочия Кушнарева досрочно прекратили, затем он вернулся в Минтранс Ростовской области.