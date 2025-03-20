Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:39, 20 марта 2025Силовые структуры

Взятку в деле бывшего замгубернатора российского региона оценили в 100 миллионов рублей

ТАСС: Сумма взятки экс-замглавы Ростовской области Кушнареву составляет ₽100 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Виталий Кушнарев

Виталий Кушнарев. Фото: Евгений Березкин / Коммерсантъ

Сумма взятки бывшему замглавы Ростовской области Виталию Кушнареву достигает почти 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Кушнарева задержали при получении первого транша в размере 27 миллионов рублей. При этом подрядчик намеревался передать ему три процента от стоимости контракта, что равно 93 миллионам рублей. Еще два миллиона рублей Кушнарев должен был получать ежемесячно.

Его задержали в ноябре 2024 года с поличным.

Кушнарев вошел в состав правительства Ростовской области в 2010 году, а спустя четыре года возглавил министерство транспорта региона. С 2016 по 2019 год руководил администрацией Ростова-на-Дону, позже занял пост председателя совета директоров Региональной корпорации развития.

В 2021 году его избрали депутатом Госдумы, где он стал членом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В конце мая полномочия Кушнарева досрочно прекратили, затем он вернулся в Минтранс Ростовской области.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал возможное признание Трампом Крыма частью России

    Россиянам упростят подтверждение личности

    МВД Польши призвало граждан сделать стратегические запасы на три дня

    Пожар в салоне самолета с пассажирами на борту сняли на видео

    В США допустили удар украинского «Длинного Нептуна» по Москве

    Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

    Захарова прокомментировала телефонный разговор Путина и Трампа

    ФСБ задержала чиновницу из российского региона за получение 59 взяток

    Российского хоккеиста-чемпиона задержали за мастурбацию в центре Москвы

    Россиян предупредили о подорожании ремонта квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше