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10:45, 25 ноября 2024Силовые структуры

Появились подробности задержания замгубернатора российского региона

Замгубернатора Ростовской области Кушнарев попался со взяткой на рабочем месте
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Замгубернатора российского региона задержали вместе с заместителем минтранса

Фото: Александр Блотницкий / РИА Новости

Замгубернатора Ростовской области и по совместительству министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева подозревают в получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Он и его заместитель по Минтрансу Дмитрий Мамелко попались с поличным. Кушнарева задержали на рабочем месте при получении незаконного подношения. Он уже признал вину. Мамелко отпущен после задержания, отмечает Baza.

Об их задержании ранее 25 ноября сообщило правительство региона.

Кушнарев вошел в состав правительства Ростовской области в 2010 году, а спустя четыре года возглавил министерство транспорта региона. С 2016-го по 2019 год Кушнарев руководил администрацией Ростова-на-Дону, позже занял пост председателя совета директоров Региональной корпорации развития.

В 2021 году он избрался депутатом Госдумы, где был членом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В конце мая его полномочия досрочно прекратили, а затем он вернулся в Минтранс Ростовской области.

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