Глава учебного спасцентра МЧС России использовал подчиненных для работ на участке

В Озерске задержали главу учебного спасцентра МЧС Скульдицкого за превышения

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя Уральского учебного спасательного центра МЧС России Андрея Скульдицкого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Скульдицкий подозревается в превышении должностных полномочий. Предварительно, он использовал своих подчиненных для строительства дома на личном участке.

Челябинское управление ФСБ уже подтвердило проведение оперативных мероприятий в Озерске.

Ранее в Татарстане правоохранители задержали 47-летнего заместителя начальника исправительной колонии №5, который принял от заключенного взятку смарт-часами.