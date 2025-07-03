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11:35, 3 июля 2025Силовые структуры

Глава учебного спасцентра МЧС России использовал подчиненных для работ на участке

В Озерске задержали главу учебного спасцентра МЧС Скульдицкого за превышения
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя Уральского учебного спасательного центра МЧС России Андрея Скульдицкого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Скульдицкий подозревается в превышении должностных полномочий. Предварительно, он использовал своих подчиненных для строительства дома на личном участке.

Челябинское управление ФСБ уже подтвердило проведение оперативных мероприятий в Озерске.

Ранее в Татарстане правоохранители задержали 47-летнего заместителя начальника исправительной колонии №5, который принял от заключенного взятку смарт-часами.

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