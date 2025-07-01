Российский тюремщик решил заняться здоровьем и принял от заключенного взятку смарт-часами

В Татарстане правоохранители задержали замначальника колонии за взятку часами

В Татарстане правоохранители задержали 47-летнего заместителя начальника исправительной колонии №5, который принял от заключенного взятку смарт-часами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 290 УК («Получение взятки»). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, задержанный получил от одного из заключенных взятку смарт-часами, стоимостью более 46 тысяч рублей. Взамен мужчина пообещал покровительство и послабление режима содержания.

Ранее в Брянске 47-летний экс-заместитель начальника исправительной колонии № 6 (ИК-6), расположенной в Клинцах, получил четыре года лишения свободы за кражу более 44 килограммов говядины и более 40 килограммов минтая на общую сумму более 18 тысяч рублей.