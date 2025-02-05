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14:06, 5 февраля 2025Силовые структуры

Экс-замначальника российской колонии осудили за кражу говядины у заключенных

В Брянске экс-замначальнику колонии дали 4 года за кражу говядины у заключенных
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Брянске 47-летний экс-заместитель начальника исправительной колонии №6 (ИК-6), расположенной в Клинцах, получил четыре года лишения свободы за кражу более 44 килограммов говядины и более 40 килограммов минтая на общую сумму более 18 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Брянской области.

Мужчина признан виновным по статьям о присвоении и о покушении на присвоение. Свою вину он признал в полном объеме и возместил причиненный ущерб. Фигурант будет отбывать наказание в колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе сроком на четыре года и со штрафом в размере 20 тысяч рублей.

По данным правоохранителей, мужчина занимал должность заместителя начальника колонии с июня по июль 2024 года. Он курировал вопросы тыла учреждения. Помимо похищенной говядины и минтая, в июле 2024 года он попытался вывезти с территории колонии пять тонн муки общей стоимостью более 128 тысяч рублей, но тогда его задержали сотрудники ФСБ и МВД.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае бывшего замначальника российской колонии ФКУ ИК-10 признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к трем годам заключения.

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