Бывший замглавы колонии заставил заключенных делать сувениры и получил срок

Бывший замначальника колонии заработал за счет заключенных и получил срок

В Алтайском крае бывшего замначальника российской колонии ФКУ ИК-10 признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к трем годам заключения. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, с 2015 по 2022 год осужденный трудоустраивал заключенных на вакантные должности по уборке помещений, но вместо этого заставлял изготавливать сувенирную продукцию, которую затем продавали за пределами колонии. При этом в исправительном учреждении состояние производственно-хозяйственной деятельности находилось в неудовлетворительном состоянии.

Превышение полномочий заместителем начальника колонии привело к нарушению трудовых прав заключенных. Они недополучили за труд свыше 3 миллионов 400 тысяч рублей. На имущество мужчины стоимостью 2 миллиона рублей следователем СК наложен арест.

28 августа сообщалось, что под Рязанью экс-сотрудника ИК-7 будут судить из-за побега двоих заключенных.