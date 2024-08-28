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14:13, 28 августа 2024Силовые структуры

Бывшего сотрудника российской колонии осудят из-за побега двух заключенных

Под Рязанью экс-сотрудника ИК-7 будут судить из-за побега двух заключенных

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд рассмотрит дело против бывшего начальника УФИЦ-2 при ФКУ ИК-7 УФСИН России по Рязанской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне 2023 года начальник колонии дал незаконное указание сотруднику изолированного участка перевести дух осужденных из помещения для нарушителей в общежитие исправительного центра. Он хотел привлечь заключенных к работам по ремонту теплотрассы котельной, находящейся за пределами режимного объекта. Однако после начала работ осужденные сбежали. Одного из них задержали через месяц в Калужской области, а второго — в октябре 2023 года в Москве.

Возбуждено дело по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Ранее в Тюменской области суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника одной из колоний за получение взяток в течение четырех лет.

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      Екатерина Кашурникова
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