Бывшего сотрудника российской колонии осудят из-за побега двух заключенных

Под Рязанью экс-сотрудника ИК-7 будут судить из-за побега двух заключенных

Суд рассмотрит дело против бывшего начальника УФИЦ-2 при ФКУ ИК-7 УФСИН России по Рязанской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне 2023 года начальник колонии дал незаконное указание сотруднику изолированного участка перевести дух осужденных из помещения для нарушителей в общежитие исправительного центра. Он хотел привлечь заключенных к работам по ремонту теплотрассы котельной, находящейся за пределами режимного объекта. Однако после начала работ осужденные сбежали. Одного из них задержали через месяц в Калужской области, а второго — в октябре 2023 года в Москве.

Возбуждено дело по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Ранее в Тюменской области суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника одной из колоний за получение взяток в течение четырех лет.