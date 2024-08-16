Бывшего сотрудника УФСИН осудили за получение взяток в течение четырех лет

В Тюменской области суд приговорил экс-сотрудника УФСИН к 10 годам за взятки

В Тюменской области суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника одной из колоний за получение взяток в течение четырех лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 290 («Получение взятки») и 291.2 («Мелкое взяточничество») УК РФ.

По версии следствия, с декабря 2017 по май 2021 года обвиняемый получал взятки за общее покровительство и попустительство, а также за незаконное получение несколькими осужденными положительной характеристики для условно-досрочного освобождения.

Ранее в Ростовской области суд приговорил двоих экс-сотрудников колонии поселения за то, что они не осуществляли должный надзор за заключенными.

