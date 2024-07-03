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20:42, 3 июля 2024Силовые структуры

Два экс-сотрудника российской колонии получили условные сроки за должностные преступления

Под Ростовом экс-сотрудников колонии условно осудили на три года

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Под Ростовом-на-Дону двоих экс-сотрудников колонии поселения получили условные сроки за то, что они не осуществляли должный надзор за заключенными. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ростовской области.

По данным следствия, один из обвиняемых являлся начальником колонии-поселения. Он организовал незаконное пребывание заключенных, которые в нерабочее ночное время и в выходные дни находились на территории кирпичного завода, расположенного в одном из пунктов Мартыновского района Ростовской области. При этом надзор за ними со стороны сотрудников колонии-поселения не осуществлялся. В результате осенью 2022 года один из заключенных выпил алкоголь и совершил побег, угнав легковой автомобиль. Спустя некоторое время его задержали и вернули в колонию.

Также следствием установлено, что в ноябре 2022 года начальник отряда отдела по воспитательной работе с заключенными выполнил указание своего руководителя и незаконно доставил одного из осужденных на свадьбу его родственницы.

Оба подсудимых признаны виновными и осуждены условно, один — на три года и девять месяцев, второй — на три года.

Ранее сообщалось, что в Астрахани суд приговорил бывшего сотрудника регионального УФСИН к 4,5 года колонии общего режима за передачу заключенному телефона, наркотиков и других вещей.

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      Анна Габай
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