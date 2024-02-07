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09:17, 7 февраля 2024Силовые структуры

Экс-сотрудник УФСИН передал заключенному телефон и сам попал в колонию

В Астрахани суд приговорил экс-сотрудника регионального УФСИН за взятку

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Астрахани суд приговорил бывшего сотрудника регионального УФСИН к четырем с половиной годам колонии общего режима за передачу заключенному телефона, наркотиков и других вещей. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Мужчину признали виновным по трем статьям, среди которых 286 («Превышение должностных полномочий») и 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №2 взял у местного жителя мобильный телефон, зарядное устройство, сим-карты, электронные сигареты и наркотические вещества для передачи одному из заключенных. Источник «Ленты.ру» рассказал, что за это инспектор получил 30 тысяч рублей.

Ранее в Волгоградской области арестовали 21-летнего бывшего инспектора исправительного учреждения за превышение полномочий и попытку сбыта наркотиков.

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