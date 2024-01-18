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18:21, 18 января 2024Силовые структуры

Экс-сотрудник российской колонии принес наркотики для заключенного

Под Волгоградом экс-сотрудник колонии пытался передать наркотики заключенному

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

В Волгоградской области арестовали 21-летнего бывшего инспектора исправительного учреждения за превышение полномочий и попытку сбыта наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в декабре 2023 года заключенный попросил подозреваемого пронести на режимную территорию наркотики. За это он пообещал 4000 рублей. Сотрудник колонии согласился. 29 декабря он пронес запрещенные вещества, но не смог передать их осужденному: молодого человека задержали.

Возбуждено дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности»), части 3 статьи 30, пункта «б» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 234 («Покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта») УК РФ. Отмечается, что подозреваемого уже уволили со службы в органах ФСИН.

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      Екатерина Кашурникова
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