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11:40, 3 июля 2025Мир

Раскрыта дата решения судьбы фон дер Ляйен

Politico: Голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен состоится 10 июля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Голосование по вынесению вотума недоверия председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен состоится 10 июля. Дату процедуры раскрывает Politico со ссылкой на источники.

«Урсуле фон дер Ляйен предстоит голосование о вотуме недоверия Европейского парламента», — утверждается в публикации.

По данным шести неназванных официальных лиц, голосование состоится 10 июля. Вопрос о вотуме недоверия главе ЕК ставится впервые за десять лет.

В материале подчеркивается, что процедура будет носить символический характер, так как большинство политических групп уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом после ряда скандалов голосование указывает на растущее недовольство в Брюсселе из-за политики фон дер Ляйен.

Ранее о предстоящем голосовании по вотуму недоверия главе ЕК сообщило агентство DPA.

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