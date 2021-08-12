В России начались испытания съедобной вакцины со вкусом ряженки

Петербургские ученые начали испытания вакцины от коронавируса на основе молочнокислых бактерий, рассказал заведующий отделом молекулярной микробиологии института, член-корреспондент РАН Александр Суворов, пишет ТАСС.

Разработкой первой в мире прививки со вкусом ряженки занимается Институт экспериментальной медицины. На данный момент специалисты испытывают новинку на животных. «Вакцина прекрасно будет подходить для детей и взрослых», — подчеркнул ученый. Он уверен в безопасности продукта.

Ученые убедились, что вакцина вырабатывает устойчивый иммунный ответ. Об этом говорит повышение в крови животных антител — иммуноглобулинов классов A (IgA) и G (IgG). Вакциной-ряженкой препарат прозвали из-за содержания в продукте молочнокислых бактерий-пробиотиков.

Эксперты обещают, что препарат будет действовать на организм «мягко». Принимать вакцину надо будет через каждые полгода. «Этот пробиотический штамм какое-то время в кишечнике живет и через неделю исчезает, выполнив свою задачу», — объяснил Суворов. Результаты исследования специалисты обещают представить в ноябре. После этого начнутся клинические испытания препарата.

В будущем вакцину намерены продавать в аптеках в виде капсул. Ранее Суворов подчеркнул, что вкус вакцины не будет отличаться от обычной ряженки.

