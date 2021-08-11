Раскрыты результаты третьей фазы испытаний китайской вакцины в России

Третья фаза клинических испытаний китайской вакцины от COVID-19 «Конвиденция» показала ее высокий уровень безопасности и эффективности. Об этом заявили в компании «Петровакс», передает «Интерфакс».

В компании раскрыли результаты третьей фазы испытаний и сообщили, что показатель иммунного ответа на 28 день после вакцинации составил 90,6 процента. Исследование показало, что однократное введение вакцины приводит к выраженному ответу иммунитета и формированию антител.

«На протяжении всего периода наблюдения у волонтеров сохранялся высокий уровень нейтрализующих антител к вирусу, что подтверждает долгосрочную защиту вакциной», — сообщили в компании.

Там добавили, что в начале августа в Минздрав были направлены результаты исследования третьей фазы. Кроме того, ни у одного участника не проявились серьезные побочные реакции.

По словам президента компании Михаила Цыферова, в «Петроваксе» уже подготовили в Подмосковье необходимые мощности для выпуска препарата.

В сентябре 2020 года в восьми медицинских центах России началась вакцинация добровольцев «Конвиденцией» производства компании CanSino Biologics. В декабре 2020 года Минздрав выдал разрешение на проведение третьего международного этапа клинического исследования препарата.

Как стало известно газете «Коммерсантъ», более пяти тысяч участников клинических испытаний китайской вакцины не включили в список привитых. Россиянам не выдали сертификаты о вакцинации, которые были необходимы для получения QR-кодов в некоторых регионах страны. Кроме того, их данные не занесли в систему ЕМИАС.