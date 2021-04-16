Российские ученые создадут первую в мире съедобную вакцину от коронавируса

Российские ученые из Института экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) работают над созданием первой в мире съедобной вакцины от коронавируса со вкусом ряженки. Доклинические испытания мукозальной вакцины на основе кисломолочного продукта планируется завершить в течение года, рассказал РИА Новости директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев.

По словам Дмитриева, соответствующие исследования стартовали в ИЭМ около года назад как инициативный проект. Позже правительство России одобрило создание научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Центр персонализированной медицины», в состав которого вошли ИЭМ и НМИЦ имени Алмазова.

«По оценкам специалистов, на завершение доклинических и проведение клинических исследований необходимо 200-220 миллионов рублей, и в настоящее время мы ищем возможности привлечения внебюджетного финансирования», — отметил Дмитриев.

Автор идеи создания мукозальной вакцины, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов объяснил, что особенностью этого препарата является как простейший способ введения (выпить необходимую дозу), так и принцип формирования антител. При применении мукозальной вакцины на слизистой оболочке — «воротах» инфекции — «формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционную вакцину — иммуноглобулины А (IgA)».

Суворов подчеркнул, что вкус не будет отличаться от обычного продукта. «Больше всего она напоминает ряженку… Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается», — заверил Суворов.

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». С 18 января россияне могут пройти вакцинацию, в основном «Спутником V» от Центра имени Гамалеи. В Москве первым компонентом этого препарата привились уже миллион жителей.