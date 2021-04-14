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Росздравнадзор заявил об отсутствии тромбозов после «Спутника V»

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Фото: Globallookpress.com

Ни одного случая возникновения тромбоза после вакцинации препаратом «Спутник V» не выявлено. О его отсутствии заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, передает ТАСС.

Самойлова связала это в том числе с многостадийной очисткой вакцины. По ее словам, данная процедура исключает попадание в препарат большого количества остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов.

Глава Росздравнадзора добавила, что зарубежные вакцины содержат в десятки раз больше нуклеиновых кислот, чем «Спутник V»: 1-2 мкг в отечественном препарате против 50-100 мкг в зарубежных вакцинах на других платформах.

Она указала, что безопасность применения вакцин от коронавируса постоянно отслеживается, а каждый гражданин проходит перед прививкой врачебный осмотр и консультацию.

Как пишет ТАСС, ранее Европейское агентство лекарственных средств признало наличие связи между вакцинацией препаратом от AstraZeneca и появлением тромбов. 13 апреля регуляторы в США рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson из-за нескольких случаев тромбоза.Компания объявила о приостановке поставок вакцины в страны Евросоюза.

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