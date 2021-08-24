Врач назвал часто попадающие на ИВЛ с COVID-19 категории россиян

Врач Шугушев: люди с вредными привычками чаще всего попадают на ИВЛ

Чаще всего на ИВЛ после заражения коронавирусом попадают люди с привычками, приводящими к развитию факторов риска. Например, пациенты с ожирением, а также курящие. Такие категории россиян назвал доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при Клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев в интервью «Вечерней Москве».

По словам специалиста, на ИВЛ зачастую попадают люди, которые не совсем понимают течение заболевания. Например, они заражаются, сдают ПЦР-тест и делают КТ, результат которого не говорит об опасности.

«И они думают, что у них проходит коронавирус в легкой форме. Однако изменения на КТ обычно появляются на 3–6 сутки от начала заболевания. А этот самый период люди проводят в спокойствии, потому что сделали КТ в первый день. Соответственно, такие пациенты потом попадают к нам в очень тяжелом состоянии», — отметил медик.

Также на ИВЛ попадают пациенты с депрессией, которые не идут на контакт со специалистом и не хотят выздоравливать.

«Люди апатичные, которые не проявляют интерес к течению заболевания. Вот такие люди, к сожалению, тоже чаще всего попадают на искусственную вентиляцию легких», — рассказал Шугушев.

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что чаще всего на ИВЛ попадают люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Например, с ожирением второй или третьей степени. Кроме того, к искусственной вентиляции легких подключают и спортсменов, занимающихся тяжелыми силовыми видами спорта.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер заявила, что пациентам с коронавирусом нужно учитывать некоторые особенности питания. По ее словам, для выздоровления больным необходимо соблюдать баланс белков, жиров и углеводов.