Российский врач рассказал о возросшей тяжести пациентов с COVID-19

Пермский врач рассказал о повторных случаях COVID-19 у переболевших, а также отметил, что вирус стал заразнее, коэффициент тяжести пациентов возрос. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на главврача пермской краевой клинической больницы Анатолия Касатова.

Он рассказал, что в больнице 256 коек, из них 237 заняты, 21 пациент находится в реанимации, 19 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Тяжело болеют теперь не только люди 60+, но 30-40-летние. С начала пандемии мы пролечили 7000 пациентов, и уже можем делать некоторые выводы. Стали болеть те, кто лечился у нас в прошлом году», — заявил врач.

Касатов отметил, что тяжелого легочного поражения у тех, кто вакцинировался, не наблюдается.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что примерно 2,5 процента вакцинированных заражаются COVID-19 после прививки, при этом в 95 процентах случаев госпитализация не требуется.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 24 471 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране с начала пандемии коронавируса составило 6 054 711.