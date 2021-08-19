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Нутрициолог рассказала об особенностях питания больных COVID-19

Нутрициолог посоветовала больным COVID-19 поддерживать уровень глюкозы в организме
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пациентам с коронавирусной инфекцией необходимо учитывать некоторые особенности питания. Об этом рассказала нутрициолог, член национального общества диетологов Ольга Деккер. Ее слова приводит телеканал «Звезда».

Для выздоровления больным COVID-19 важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, заявила врач.

«Если человек лежит на ИВЛ, понятно, там врачи справятся с поднятием уровня глюкозы. Если вы переносите это заболевание дома и в состоянии есть, то ваша задача — помочь иммунитету», — объяснила специалист.

По словам Деккер, при заболевании средней тяжести и отсутствии сил на нормальную еду, важно работать над тем, чтобы держать уровень глюкозы в крови. В таком случае подойдет легкая группа углеводов. Также она добавила, что недостаточно просто пить иммуностимулирующие препараты и при этом не питаться.

Ранее диетолог Виктор Тутельян рассказал, что пациентам с коронавирусной инфекцией рекомендуется заменить мясо на рыбу и молочные продукты. Как пояснил эксперт, такой рацион питания поспособствует выработке антител к вирусу, поскольку рыба и молочная продукция богаты белком, но при этом легче усваиваются организмом.

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