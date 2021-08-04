Россиянам назвали необходимые для правильного питания доступные продукты

Нутрициолог Ксения Черная рассказала россиянам о доступных продуктах, необходимых для правильного питания. Их она назвала на своем YouTube-канале.

«Недорогие виды животного белка, в первую очередь, это яйца: утиные, куриные, гусиные. Во-вторых, это костный бульон — кости на рынке стоят недорого, а бульон богат аминокислотами и минералами. Субпродукты гораздо дешевле, чем цельное мясо. К ним относятся: сердечки, желудочки, сердце, легкое, язык или печень», — отметила врач. Она рекомендовала брать сельдь, скумбрию, треску, пикшу и морской язык. Кроме того, по словам Черной, белком богаты нут, маш, чечевица и горох.

Медик подчеркнула, что бюджетными продуктами, богатыми жирами, являются яйца, топленое масло, субпродукты, жирный бульон, орехи и масла. Покупая орехи на рынке, можно сэкономить, отметила нутрициолог.

«Третья группа — это углеводы. Злаки, овощи, ягоды, фрукты и зелень. Можно купить рис, киноа, гречку, из овощей — свеклу, морковку, капусту, лук и чеснок. Все эти овощи можно есть и в сыром, и в термически обработанном виде», — рассказала Черная.

Заготавливать ягоды с лета гораздо дешевле, чем покупать их в магазине зимой, заключила медик.

Ранее специалист общественного здравоохранения и питания Великобритании Мария Кардакова сообщила, что в идеальный рацион для мужчин старше 40 лет должны входить овощи и фрукты. По ее словам, при составлении меню необходимо учитывать особенности образа жизни. В зависимости от этого нужно регулировать количество овощей и фруктов в рационе.