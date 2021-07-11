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Диетологи порекомендовали снижающие риск заражения COVID-19 продукты

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Фото: Jan Walter / Globallookpress.com

Для поддержания иммунитета в период пандемии коронавирусной инфекцией рекомендуется употреблять в пищу яйца, рыбу, мясо птицы и прочие нежирные белковые продукты. Такой совет о питании дала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, данные продукты снижают риск заражения COVID-19.

«Для поддержания хорошего иммунитета нам нужно разнообразное сбалансированное питание. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета», — порекомендовала Макиша.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян посоветовал пациентам с COVID-19 заменить в своем рационе мясо на рыбу и молочные продукты. Он отметил, что данной диетой рекомендуется придерживаться как во время болезни, так и после.

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