Российский ученый назвал три секрета долголетия

Секрет долголетия состоит из трех слагаемых, и если их придерживаться, можно дожить до глубокой старости. Такое мнение высказал доктор биологических наук, геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. Его слова приводит «Российская газета».

Первое — это питание. Геронтолог советует сократить в рационе быстрые углеводы: сладости, выпечку, белый сахар, цельное молоко и белый рис. Москалев посоветовал избегать жареного, включать в рацион дважды в неделю рыбу и морепродукты.

Второй секрет долголетия — физическая активность. «Ежедневные хотя бы по 30 минут занятия аэробикой позволят остановить снижение такого маркера старения, как максимальное потребление кислорода. Занимайтесь медленным бегом, быстрой ходьбой, танцами, плаванием или спортивными играми на воздухе», — сказал Москалев и добавил, что необходимо тренировать и равновесие, а также заниматься высокоинтервальными тренировками и делать упражнения на растяжку.

Третье слагаемое долголетия — ментальное здоровье. Его, по мнению специалиста, можно укрепить с помощью медитаций, прогулок на природе, музыки, кино и книг. Он также призвал не забывать про сон — семь-восемь часов в день.

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