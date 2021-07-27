112-летняя пенсионерка рассказала о жизни без диет и раскрыла секрет долголетия

Женщина из США отметила 112-й день рождения на параде автомобилей и раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает KTRK-TV.

Элизабет Фрэнсис (Elizabeth Francis) отпраздновала знаменательную дату вместе с семьей. Родные устроили в честь долгожительницы парад автомобилей. Кроме того, Фрэнсис поздравили представители администрации ее родного города Хьюстон, штат Техас, во главе с мэром.

В феврале женщина ответила журналистам на вопрос о секрете долгой жизни. Когда ее спросили, что она ест для поддержания здоровья, женщина сказала: «Все! Я не придерживаюсь диет и ем все, что захочу».

Сообщается, что сестра Фрэнсис дожила до 106 лет, а ее дочери сейчас — 92. Женщины живут вместе под присмотром внучки Элизабет Этель Харрисон. «Я думаю, секрет долголетия моих бабушек именно в еде, — рассказывает Харрисон. — Они всегда готовили только свежие овощи с собственного огорода».

Впрочем, сама Фрэнсис уверена, что за ней присматривают еще и высшие силы. «Господь просто благословил меня. Я благодарю его каждый день, когда просыпаюсь и ложусь спать», — сказала она.

Ранее сообщалось, что отметивший 104-й день рождения британец раскрыл секрет своего долголетия. По его словам, все дело в любви к чаю и отказе от алкоголя.