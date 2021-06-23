100-летний ветеран Второй мировой войны поделился секретом долголетия

Ветеран Второй мировой войны из Австралии, которому исполнилось 100 лет, поделился секретом долголетия. Об этом сообщает сайт Australian seniors news.

Сирил Маурэр (Cyril Maurer) отпраздновал юбилей 17 июня. Он родился в городке Лара, штат Виктория, в 1921 году. В 1942-м записался в Королевские военно-воздушные силы Австралии, где прослужил шесть лет. Его подразделение занималось тыловым обеспечением авиации, отбивавшей японские налеты на Северную территорию и город Дарвин.

После войны до самой пенсии Маурэр работал обувщиком в городе Джелонг. Помимо этого, мужчина стал одним из лучших бильярдистов города, а также много играл в крикет и судил матчи по этому виду спорта. Работу и спортивную карьеру он совмещал с воспитанием двух дочерей, родившихся с нарушениями слуха.

Свое долголетие Маурэр объясняет тем, что много ходит, разгадывает кроссворды, любит спорт и документальное кино. Кроме того, пенсионер сказал, что всегда старался держаться подальше от «скандалисток и истеричек».

Ранее сообщалось, что специалисты опросили группу из ста пожилых людей, которые раскрыли главные секреты долгой жизни. В первую очередь выяснилось, что мужчины и женщины, дожившие до 100 лет, мыслят позитивно и легко относятся к жизни.