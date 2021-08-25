Эпидемиолог объяснил вред кондиционеров при коронавирусной инфекции

Использование кондиционера в помещении, где находится зараженный коронавирусом, грозит передачей инфекции всем присутствующим. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, кондиционеры и вентиляторы способствуют перемещению вирусных частиц.

«Активное перемещение воздуха в закрытых помещениях, инициированное аппаратами кондиционирования и вентиляторами, может способствовать успешному заражению всех лиц в помещении», — объяснил вред кондиционеров Шунков.

Врач заявил, что безопаснее просто открывать окна и проветривать помещения.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Заур Шугушев заявил, что чаще всего на ИВЛ после заражения коронавирусом попадают люди с привычками, приводящими к развитию факторов риска. Например, пациенты с ожирением, а также курильщики.