Проценко объяснил видения пациентов при клинической смерти

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что пациенты, которые испытывают клиническую смерть, могут видеть образы. Их природу медик объяснил в сериале телеканала ТВ-3 «Охотник за призраками. Документалист», в котором выступил в качестве эксперта. Об этом сообщает ТАСС.

Врач рассказал, что на возникновение образов могут повлиять препараты, которые использую медики, чтобы спасти головной мозг пациента.

«Одним из направлений защиты и спасения головного мозга в условиях отсутствия кислорода являются средства для анестезии, снотворные. И их комбинации могут сами по себе вызывать определенные галлюцинаторные эффекты при условии, конечно же, еще того, что пациент выходит из клинической смерти», — рассказал Проценко.

Также он добавил, что неоднократно сталкивался с пациентами в состоянии клинической смерти. По его словам, люди, которые смогли полностью восстановиться после этого, рассказали ему, что не видели тоннелей со светом, параллельных миров и ангелов.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга Антон Димов пережил 15 клинических смертей за одну ночь. Самая долгая из них продлилась практически полчаса. Медики боролись за жизнь пациента всю ночь, поскольку у мужчины отказывали внутренние органы.