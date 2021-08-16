Россия
 
Последние новости
Кадыров призвал готовиться к худшему из-за талибов
Представительница МакSим раскрыла подробности реабилитации певицы
США обвинили афганские власти в падении городов под натиском талибов
«Бэтмобиль» появился в продаже за десятки миллионов рублей
В Великобритании предложили комбинировать вакцины от коронавируса и гриппа
Названы самые опасные места для туристов на Пхукете
Сборная России откажется от Дзюбы на ближайшие матчи
Гигантского живого шершня-убийцу обнаружили в США
Кремль обвинил бежавшего президента Афганистана в «позорном конце»
Стали известны подробности убийства гражданки Белоруссии в Москве 
Новости партнеров
Прослушать новость

Проценко объяснил видения пациентов при клинической смерти

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил видения при клинической смерти
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что пациенты, которые испытывают клиническую смерть, могут видеть образы. Их природу медик объяснил в сериале телеканала ТВ-3 «Охотник за призраками. Документалист», в котором выступил в качестве эксперта. Об этом сообщает ТАСС.

Врач рассказал, что на возникновение образов могут повлиять препараты, которые использую медики, чтобы спасти головной мозг пациента.

«Одним из направлений защиты и спасения головного мозга в условиях отсутствия кислорода являются средства для анестезии, снотворные. И их комбинации могут сами по себе вызывать определенные галлюцинаторные эффекты при условии, конечно же, еще того, что пациент выходит из клинической смерти», — рассказал Проценко.

Также он добавил, что неоднократно сталкивался с пациентами в состоянии клинической смерти. По его словам, люди, которые смогли полностью восстановиться после этого, рассказали ему, что не видели тоннелей со светом, параллельных миров и ангелов.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга Антон Димов пережил 15 клинических смертей за одну ночь. Самая долгая из них продлилась практически полчаса. Медики боролись за жизнь пациента всю ночь, поскольку у мужчины отказывали внутренние органы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Проценко озвучил три постковидных синдрома
Проценко развеял мифы о коронавирусе
Россиянин пережил 15 клинических смертей за одну ночь