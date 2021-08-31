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Иммунолог прокомментировал заявление Минздрава о риске смерти после COVID-19

Иммунолог Болибок подтвердил заявление Минздрава о риске смерти после COVID-19
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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о риске смерти в течение полугода после перенесенного COVID-19. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Болибок отметил, что постковидный синдром приводит к повышенному риску тромбоза и вялотекущему воспалению нервной ткани. Также развиваются расстройства вегетативной нервной системы и психики — в зависимости от того, какая зона головного мозга была повреждена.

Специалист добавил, что у человека могут возникать внезапные головокружения. В таком случае водитель может не справиться с управлением автомобиля, а пожилой человек может упасть и получить серьезную травму — вплоть до летального исхода.

«Все эти события каскадно нарастают, и в итоге получается, что в течение полугода шансы погибнуть у людей, которые выздоровели от коронавируса, возрастают», — сказал Болибок, призвав россиян пройти дополнительную вакцинацию.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у перенесших COVID-19 пациентов в течение полугода сохраняется высокий риск смерти. По его словам, особенно это касается россиян старшего возраста.

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