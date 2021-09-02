Россиянам рассказали о приводящем к ожирению симптоме COVID-19

Иммунолог Стрельников: искажение запахов при коронавирусе может привести к ожирению

Люди, у которых исказились запахи после заболевания COVID-19, могут заработать себе ожирение. Об этом заявил иммунолог Артем Стрельников в интервью «Комсомольской правде».

По данным газеты, россияне в сети жалуются на изменение запахов еды после заболевания COVID-19, которое зависит и от температуры пищи. Для некоторых холодная еда пахнет приятнее, нежели горячая.

«Изменение запаха еды в зависимости от ее температуры — вполне нормальное явление. Ведь когда еда горячая, то в ней, грубо говоря, молекулы двигаются быстрее, поэтому и запах ярче», — отметил иммунолог.

По его словам, злоупотребление холодной едой может привести к гастриту и другим нарушениям в работе органов, которые пойдут по цепочке.

«Еще одно последствие холодной еды — ожирение. Все из-за того, что пищеварительный процесс замедляется и появляется возможность для отложения холестерина», — подчеркнул Стрельников.

Ранее российский иммунолог Владислав Жемчугов назвал еще один симптом коронавируса. По его словам, при COVID-19 у пациентов снижается уровень гемоглобина и увеличиваются показатели ферритина. Кроме того, при коронавирусе могут появляться разнообразные сыпи, пузырьки на ладонях и подошвах, боли в суставах.