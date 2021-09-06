Минздрав обновит список препаратов в схеме лечения COVID-19

В Минздраве обновят методические рекомендации по лечению COVID-19. Отмечается, что в новой 12-й версии могут появиться альтернативные схемы лечения, а также недавно зарегистрированные препараты, которые не предназначены для лечения коронавируса, но имеют эффективность. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко, пишет РИА Новости.

По его словам, в списке появятся препараты, которые уже используются в России. Также в перечень могут попасть лекарства, вновь зарегистрированные в стране.

«Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках», — уточнил Фисенко.

В настоящее время в России действует 11-я версия рекомендаций, выпущенная в мае. Она утверждена замминистра здравоохранения России Евгением Камкиным и основана на Международной классификации болезней 10-го пересмотра.

Ранее Фисенко оценил, как новый штамм коронавируса повлиял на точность российских тестов. По словам специалиста, точность тест-систем при появлении нового штамма не изменилась. До этого он также отмечал, что тесты для выявления COVID-19, которые используются в России, обладают высокой степенью точности. Все они прошли испытания и отвечают требованиям эффективности и безопасности.