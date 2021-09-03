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В Минздраве рассказали о побочных реакциях при повторной вакцинации от COVID-19

Минздрав РФ: при второй прививке от COVID-19 побочные реакции одинаковы с первой вакциной
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Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Побочные реакции после повторной вакцинации от коронавируса не отличаются от тех, которые бывают после первичной. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

«Абсолютно те же самые. Это достаточно хорошая переносимость препаратов. У нас онлайн создан и работает регистр, есть мобильное приложение, куда поступают данные о том, как пациенты переносят вакцину», — рассказал Фисенко.

Он добавил, что в инструкции к применению препарата указаны все возможные нежелательные реакции.

Ранее врач Юлия Ткаченко назвала подходящие для повторной вакцинации категории россиян. По ее словам, повторно привиться надо всем, кто уже имеет вакцину. При этом эксперт напомнила, что не стоит проходить дважды вакцинацию тем, у кого выявили тяжелую форму аллергии на компоненты вакцины или аллергическую реакцию на сделанную прививку.

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