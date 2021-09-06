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Минздрав оценил влияние нового штамма коронавируса на точность российских тестов

Минздрав России: новый штамм не повлиял на точность российских тестов на коронавирус
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко оценил то, как новый штамм коронавируса повлиял на точность российских тестов. Его слова передает РИА Новости.

По словам Фисенко, точность тест-систем не снизилась при появлении нового штамма COVID-19 не изменилась. До этого он также отмечал, что тесты для выявления коронавируса, которые используются в России, обладают высокой степенью точности. Все они прошли испытания и отвечают требованиям эффективности и безопасности.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новые штаммы коронавируса, в том числе «лямбда», не получают распространения в России. По ее словам, на данный момент доминирующим в стране, как и во многих странах мира, по-прежнему является штамм «дельта».

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