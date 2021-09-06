Минздрав оценил влияние нового штамма коронавируса на точность российских тестов

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко оценил то, как новый штамм коронавируса повлиял на точность российских тестов. Его слова передает РИА Новости.

По словам Фисенко, точность тест-систем не снизилась при появлении нового штамма COVID-19 не изменилась. До этого он также отмечал, что тесты для выявления коронавируса, которые используются в России, обладают высокой степенью точности. Все они прошли испытания и отвечают требованиям эффективности и безопасности.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новые штаммы коронавируса, в том числе «лямбда», не получают распространения в России. По ее словам, на данный момент доминирующим в стране, как и во многих странах мира, по-прежнему является штамм «дельта».