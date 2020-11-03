Назван период максимальной точности теста на коронавирус

Минимальная вероятность получить ложноотрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус наступает на восьмой день после заражения или на третий после появления первых симптомов. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, пишут «Известия».

Таким образом, по мнению экспертов, именно в этот период точность теста на коронавирус максимальная.

Как пояснил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов, в первые дни после инфицирования концентрация патогена в организме еще слишком мала, чтобы это определил анализ.

Доцент кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ Олег Батищев отметил, что через неделю-две после инфицирования, когда заболевание начинает идти на спад, а иммунная система справляется с болезнью, вероятность обнаружить вирус при ПЦР-тестировании также значительно снижается.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса. Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов и знакомых Комаровского часто выявляется высокий уровень антител, при том что у них не было никаких симптомов заболевания.