Россия
 
Последние новости
В США раскрыли детали биографий лидеров «Талибана»
Появились новые подробности о впавшем в кому основателе «Смысловых галлюцинаций»
Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Грузией
В Подмосковье школьники ограбили пивную и магазин канцтоваров перед Днем знаний 
США оценили возможность признания власти «Талибана» в Афганистане
Выплаты пенсионерам назвали вызовом для Сбера
В Ростовской области задержали начальника и сотрудников районного отдела ГИБДД
Россиянка забралась в древний саркофаг на Кипре и застряла
Появились новые снимки «китайского Javelin»
Пилот назвал настоящую причину крушения Ил-112В
Новости партнеров
Прослушать новость

Иммунолог спрогнозировал окончание пандемии COVID-19

Иммунолог Крючков: пандемия COVID-19 закончится в 2024 году
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Пандемия коронавируса закончится в 2024 году. Такой срок спрогнозировал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

«Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше», — заявил Крючков.

По его словам, важно, чтобы за три года сократилась смертность и возможность появления новых мутаций. Именно это, по мнению иммунолога, поможет людям научиться управлять пандемией.

Ранее иммунолог Владимир Болибок назвал идеальную температуру для борьбы с вирусом. По его словам, чтобы победить вирус, она должна составлять от 37 до 38,5. Он отметил, что повышение температуры тела является частью защитной реакции организма на проникновение инфекции. При этом избыточная реакция этой системы тоже может быть опасной. «Когда цитокинов выделяется слишком много, возникает так называемая гиперпиретическая реакция – температура уходит далеко за 39-40 градусов», — сказал врач, добаавив, что такое повышение температуры плохо влияет на работу внутренних органов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иммунолог назвал идеальную температуру для борьбы с вирусом
Иммунолог прокомментировал заявление Минздрава о риске смерти после COVID-19
Иммунологи оценили идею введения карантина для школьников в первые дни учебы