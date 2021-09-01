Иммунолог спрогнозировал окончание пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса закончится в 2024 году. Такой срок спрогнозировал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

«Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше», — заявил Крючков.

По его словам, важно, чтобы за три года сократилась смертность и возможность появления новых мутаций. Именно это, по мнению иммунолога, поможет людям научиться управлять пандемией.

Ранее иммунолог Владимир Болибок назвал идеальную температуру для борьбы с вирусом. По его словам, чтобы победить вирус, она должна составлять от 37 до 38,5. Он отметил, что повышение температуры тела является частью защитной реакции организма на проникновение инфекции. При этом избыточная реакция этой системы тоже может быть опасной. «Когда цитокинов выделяется слишком много, возникает так называемая гиперпиретическая реакция – температура уходит далеко за 39-40 градусов», — сказал врач, добаавив, что такое повышение температуры плохо влияет на работу внутренних органов.