Россия
 
Последние новости
Зеленский назвал российский газ грязным из-за «выбросов метана и шантажа»
Посол Афганистана назвал талибов «разношерстной» группировкой террористов
Российским водителям посоветовали отложить на год покупку нового автомобиля
В московском метро появились места для потерявшихся детей 
Фруктозу связали с диабетом и жировой болезнью печени
Россиянам начали выдавать льготные кредиты на электромобили
Ученые в США опровергли принадлежность COVID-19 к респираторным заболеваниям
Дело банкира власова о выводе из России 46 миллиардов рублей направили в суд
В Новой Москве изменилась стоимость проезда в наземном транспорте 
Новости партнеров
Прослушать новость

Иммунолог назвал идеальную температуру для борьбы с вирусом

Иммунолог Болибок: победить вирус помогает температура от 37 до 38,5
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik назвал идеальную температуру для борьбы с вирусом.

По его словам, повышение температуры является частью защитной реакции организма на проникновение инфекции. Он отметил, что работа иммунной системы определяется цитокинами — молекулами, которые выделяются в тот момент, когда активируются клетки иммунной системы. «Иммунная система реагирует на вирусы или бактерии, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры, и организм получает сигнал, что нужно поднять температуру, потому что идет борьба с инфекцией», — пояснил Болибок.

Иммунолог подчеркнул, что ферментные системы бактерий и генетический аппарат вирусов работают при определенной температуре. И когда она поднимается, этим микроорганизмам становится труднее размножаться. Если у человека не повышается температура при ОРВИ, значит, его иммунная система фактически не реагирует на инфекцию.

При этом избыточная реакция этой системы тоже может быть опасной. «Когда цитокинов выделяется слишком много, возникает так называемая гиперпиретическая реакция – температура уходит далеко за 39-40 градусов», — сказал врач. Он отметил, что такое повышение температуры плохо влияет на работу внутренних органов.

По словам Болибока, идеальной является температура, при которой организм эффективнее всего борется с вирусом — это от 37 до 38,5.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин сообщил, что у людей с хроническими заболеваниями повышенная температура тела после вакцинации от коронавируса может сохраняться в течение длительного времени. По его словам, люди с такими заболеваниями, как артроз, артриты, псориаз или гипертония, могут испытывать определенный дискомфорт после того, как получили прививку от COVID-19. В качестве потенциальных побочных эффектов он назвал температуру 37,1-37,2 или болезненные ощущения в теле.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач объяснил повышение температуры после вакцинации
Доктор Комаровский развеял популярный миф о высокой температуре
Российский врач обматерила пациентку с высокой температурой и попала на видео