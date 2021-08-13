Российский врач обматерила пациентку с высокой температурой и попала на видео

Врач в Новокузнецке обматерила пациентку с высокой температурой и отказалась ее лечить

Российский врач обматерила жительницу Новокузнецка, у которой была температура 39, и отказалась назначать ей лечение. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Life Shot.

По словам пациентки, у нее неделю держалась высокая температура, но коронавирус не подтверждали, а также никаких препаратов не выписывали.

«Не ори, блин! Надо было приходить девять дней назад», — упрекнула девушку медик.

Уточняется, что после скандала пациентку госпитализировали. По словам ее подруги, россиянку сразу положили «под капельницы и кислород».

Ранее жительницу поселка Красное-на-Волге Костромской области вместе с ребенком, у которого была температура 40,5 и судороги, выставили за дверь больницы.