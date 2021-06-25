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Врач отправил искусанную собаками девочку домой со словами «я задолбался»

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Фото: предоставлено героями публикации

Четырехлетнюю девочку Полину (имя изменено) покусали собаки, но врачи из разных больниц в Тольятти отказались лечить ребенка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, при первом осмотре медики наложили ей повязку, а потом выдали родителям направление на госпитализацию в городскую больницу. По их утверждению, рана у девочка глубокая, поэтому ей нужно постоянное наблюдение врачей в стационаре.

По словам Ирины Смирновой, мамы ребенка, Полину направили к травматологу, который отказал ей в осмотре.

«Езжайте домой, я задолбался работать за новый город. Езжайте назад, пусть делают свою работу. Либо езжайте домой, утром там будет детский травматолог, обработают и прививку поставят», — передала слова врача мама девочки.

В свою очередь, она предложила медику написать отказ в письменной форме. Травматолог же написал, что осмотр провел.

В больнице сообщили, что с врачом провели разъяснительную беседу. Он получил административные взыскания.

Ранее жительница Новосибирска рассказала о мучительной смерти 26-летнего сына, который заболел коронавирусной инфекцией. Он скончался из-за неверно назначенных лекарств и неисправного аппарата ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). По ее словам, у парня была астма и гипертония — об этом женщина предупредила медиков.

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