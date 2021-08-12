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Российские врачи выставили за дверь ребенка с судорогами и температурой

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Врачи в Костромской области отказались принять ребенка с температурой 40,5 и судорогами

Жительницу поселка Красное-на-Волге Костромской области вместе с ребенком, у которого была температура 40,5 и судороги, выставили за дверь больницы. Об этом рассказала сама женщина, видео с ней опубликовано в группе «Подслушано Костромская область» в соцсети «ВКонтакте».

«В 3-й городской костромской детской больнице нас отказались принять. Прошу принять меры», — рассказала россиянка.

Как позже уточнили в областном департаменте здравоохранения, ребенку оказали помощь в другом медицинском учреждении. В настоящее время девочка чувствует себя гораздо лучше, передает K1News.

Ранее жительница городка Нефтяников в Омске скончалась через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов. Мать вызвала медиков для сына, но к приезду врачей он умер. На следующий день соседи пришли к пенсионерке, чтобы поддержать ее, но состояние женщины все ухудшалось. Врачи скорой помощи, которых вызвали к ней, снова не успели, и россиянка умерла.

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