Иммунологи оценили идею введения карантина для школьников в первые дни учебы

Иммунологи сочли идею ввести карантин для школьников в первые дни нового учебного года после возвращения с курортов или из других городов, бессмысленной. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные РБК.

В частности, иммунолог, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов считает, что пережидать первые десять дней учебного года и только потом отправлять ребенка в школу, нет никакого смысла, но «можно смотреть [статистику заболеваемости]» по субъектам страны и уже в зависимости от нее решать, стоит ли начинать в конкретном регионе учебный год 1 сентября в очном режиме или нет.

По мнению еще одного эксперта, директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, при желании родители могут «выждать инкубационный период». Если дети недавно вернулись из неблагополучных по инфекции стран, лучше сразу протестировать на коронавирус всю семью, и это будет хорошей альтернативой 10-дневному карантину, считает эксперт. Но, если дети перед началом учебного года находились в привычной для себя обстановке, то, по мнению Попович, смысла оставаться дома после 1 сентября нет.

Эксперты также поделились мнением о вакцинации подростков. В частности, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что прививать подростков нужно в больших масштабах. Его мнение поддержала Попович, отметив, что необходимы клинические испытания. «Если будет подобрана нормальная доза и порядок введения — нужно, конечно, вакцинироваться», — заключила она.

Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов назвал безосновательной на данный момент меру по массовой вакцинации российских детей и подростков от COVID-19. Максютов считает, что даже после окончания клинических испытаний нет оснований вводить массовую вакцинацию от коронавируса для детей и подростков. По его мнению, дети переносят заболевание в более легкой форме.