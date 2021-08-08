Глава «Вектора» оценил необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов оценил необходимость массовой вакцинации российских детей и подростков от коронавируса. По его мнению, эта мера на данный момент безосновательна, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Глава «Вектора» заявил, что даже после окончания клинических испытаний нет оснований вводить массовую вакцинацию от COVID-19 для детей и подростков. По его мнению, дети болеют коронавирусом в более легкой форме.

При этом Максютов подчеркнул, что препарат для защиты детей от инфекции иметь необходимо. «Новые варианты коронавируса могут оказаться еще более чувствительными для детей и более опасными для них», — объяснил он.

Ранее руководитель «Вектора» назвал причины быстрого распространения штамма «дельта». По словам Максютова, в нем содержится в 10 раз больше необходимых для заражения вирусных частиц, чем у первоначальной, «уханьской» разновидности.

5 июня в Москве начались клинические исследования вакцины «Спутник V» среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, которые продлятся год. Третья фаза испытаний состоится в детских поликлиниках столицы, в ней примут участие 250 человек. Исследования покажут, возможно ли включить подростков в программу вакцинации от коронавируса.