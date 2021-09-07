Инфекционист предупредил о возникновении «микст-инфекций» коронавируса и гриппа

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков предупредил о риске возникновения микст-инфекций коронавируса и гриппа. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

По словам Позднякова, такое двойное заболевание может создать сильную нагрузку на организм человека, поскольку и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов и повреждают ее, разносясь с кровотоком по всем органам и поражая их клетки.

Врач подчеркнул необходимость вакцинации против обеих инфекций, поскольку любая вакцина защищает только от микроорганизмов, против которых она разработана. Поэтому, отметил Поздняков, вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, и наоборот.

Прививаться от гриппа инфекционист советует за месяц до наступления предполагаемого подъема заболеваемости, то есть – в сентябре, октябре. А между прививками против коронавирусной инфекции и против гриппа рекомендуется сделать интервал в один месяц.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков описал способную противостоять мутациям коронавируса схему вакцинации. Он советцет вакцинироваться бустерной дозой — но не ревакцинироваться, а ввести сразу две инъекции, а через три-четыре недели — третью. «То есть вместо двух инъекций — три». По его словам, для повышения эффективности также можно увеличить интервал введения инъекций с 21 дня до 28 или 35 дней.