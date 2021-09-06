В Финляндии назвали условие отмены коронавирусных ограничений

Премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала условие отмены коронавирусных ограничений в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, власти снимут оставшиеся ограничения после того, как 80 процентов жителей страны в возрасте старше 12 лет привьются от COVID-19. «Наша цель — возобновить общественную активность и не прекращать ее», — сказала она.

Ранее жителям Финляндии, у которых выявили побочные эффекты после вакцинации от коронавируса, выплатили денежные компенсации. Генеральный директор компании по страхованию фармацевтических рисков, которая занимается вопросом компенсаций, Тиина Хеллгрен рассказала, что на данный момент более 400 финов подали претензии с жалобами на сильные побочные явления от вакцины. Она отметила, что наиболее частыми из них стали сыпь, болезненные ощущения в лимфатических узлах, повышенная температура и головная боль.

