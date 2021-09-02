В Великобритании назвали главные симптомы «долгого» коронавируса

Эксперты из Великобритании выявили наиболее распространенные симптомы «долгого» коронавируса у заболевших. Об этом сообщается в отчете Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

По данным службы, более половины пациентов с долгим коронавирусом жаловались на сильную утомляемость. Среди других главных симптомов заболевания специалисты назвали затрудненное дыхание и мышечные боли. Кроме того, у 31 процента заболевших наблюдались проблемы с концентрацией внимания.

Отмечается, что более 970 тысяч британцев столкнулись с продолжительными симптомами COVID-19, которые беспокоили их более четырех недель. Зачастую с долгим коронавирусом сталкиваются граждане в возрасте от 35 до 69 лет. К группам риска также относятся люди с хроническими заболеваниями, а также врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что «долгий» COVID-19 может длиться от шести до девяти месяцев и даже больше. Глава Минздрава отметил, что у пациентов, страдающих от коронавирусной инфекции длительное время, могут наблюдаться симптомы неврологического характера, проблемы с памятью, сердечно-сосудистой системой, а также быстрая утомляемость.